2



El mayor miedo de Nvidia ya está aquí
China le cerró la puerta a los chips de Nvidia en nuevos data centers… y encima Google le está comiendo terreno con sus TPUs. ¿Resultado? Nvidia perdió 13% en un mes...
#1
Barriales
*
Pero no le había permitido Trumpo "el magnanimo", vender en china, ha cambio del 25% de los beneficios?. Resulta que a los chinos se la pela Nvidia.
Y lo que queda por venir.
1
K
25
#2
azathothruna
#1
El zanahorio es muy lento
0
K
17
#3
chocoleches
#1
No funciona así, Nvidia vende chips a China, pero para los más avanzados tienen que pedir permiso a Estados Unidos.
0
K
12
#4
LaInsistencia
#1
Zanahorio ha abierto la mano porque sabe que aunque los chinos usasen los chips de Nvidia en datacenters de IA, tambien necesitan memoria RAM para esos servidores... con los acuerdos firmados por Altman, no van a encontrar RAM barata durante años, así que ya da igual. Dame mi bocao y dale los chips a quien quieras.
0
K
6
Y lo que queda por venir.