El mayor mapa del cerebro en desarrollo revela las fases en las que se originan los trastornos neurológicos

Un consorcio internacional ha elaborado los primeros atlas celulares que reconstruyen cómo se forma y madura este órgano desde el ratón hasta el ser humano. Un total de 12 estudios, publicados en Nature, describen cómo los tipos de células nerviosas emergen y se diversifican en oleadas, lo que permitirá identificar las etapas críticas en las que se gestan enfermedades como el autismo o la esquizofrenia.

4 comentarios
#1 Quillotro
Pero si solo con vivir en este mundo ya da...
#4 Kyramar
Pero es que no es un trastorno, ni tampoco enfermedad. Claro que personas dentro del espectro autista que tienen un grado alto y enconces si que puede considerarse un trastorno si no hablan o no caminan.
Tengo una hija y una nieta autistas. Mi hija tiene la carrera de derecho con su master y sus posgrados, trabaja desde hace 15 años en una asesoria, se ha casado con un hombre neurotipico y su hijo tambien es neurotipico, y se enteró que era autista porque la hizo sospechar de cosas que hacía mi…   » ver todo el comentario
#2 Kyramar
Y dale con la enfermedad! el autismo no es ninguna enfermedad!
Ripio #3 Ripio
#2 En el titular pone "trastornos neurológicos". Aunque luego es cierto que usa "enfermedad".
