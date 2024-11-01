El mayor incendio forestal en la historia de Nebraska sigue fuera de control y ha arrasado cientos de miles de acres

Autoridades confirmaron que el fuego de tres incendios forestales, entre ellos el más devastador en la historia del estado, ha consumido 600 mil acres de terreno y arrebatado la vida a una persona.
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Luego del sionismo viene siempre la muerte y destrucción
Los incendios forestales en Nebraska arrasaron 642.000 acres de pastizales.
Que decía el padre de la Ilustración, Kant?
Que decía Kafka?
Que decía la Biblia?
El corán?
Que decía Quevedo?
Nada, no es que yo sea mala persona es que todas mis ex estaban locas
Pero bueno a los elegidos no se os aplica la ley, lo que confirma lo que digo siempre, gracias por confirmar
Pronto te sustituye chatgpt
Busca tu mismo, no caeré en la trampa, siguiente, va que llevo esquivándotelas 1 año, es la secuencia de Matrix infinita
Y en mi caso, aguantando descalificativos de que defiendo el mal, las guerras y a una secta satánica. Te limpias la boca.
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Y así todo.
Y que salga el sol por Antequera.
Impresionante, no quiero saber que opinas sobre los archivos de [censurado]
Ahora resulta que como no te gustan los comentarios del usuario que sube la noticia, votas la noticia entera como microblogging, aunque haya respetado las normas.
Estas en tu derecho, pero no llores en comentarios tratando de justificar una estupidez.