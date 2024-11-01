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El mayor incendio forestal en la historia de Nebraska sigue fuera de control y ha arrasado cientos de miles de acres

Autoridades confirmaron que el fuego de tres incendios forestales, entre ellos el más devastador en la historia del estado, ha consumido 600 mil acres de terreno y arrebatado la vida a una persona.

| etiquetas: incendio , nebrasca , carne , importada
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20 comentarios
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NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Trump quitó los programas de prevención de cambio climático, así como Vox lo hizo en la Comunidad Valenciana ambos defienden a Israel los que más de cada continente

Luego del sionismo viene siempre la muerte y destrucción
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
El 99% de la carne de res importada por Israel proviene de Nebraska; Israel importa el 86% de toda su carne de res. ¿Sería posible conseguir tierras de pastoreo más baratas si de repente se produjera el mayor incendio en la historia de Nebraska?

Los incendios forestales en Nebraska arrasaron 642.000 acres de pastizales.  media
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NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
#6 Tiene acaso China un historial como el de Israel?

Que decía el padre de la Ilustración, Kant?

Que decía Kafka?

Que decía la Biblia?

El corán?

Que decía Quevedo?

Nada, no es que yo sea mala persona es que todas mis ex estaban locas
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emmett_brown #8 emmett_brown
#7 No së. Qué decían? Ilústranos, por favor.
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NPCMeneaMePersigue #10 NPCMeneaMePersigue
#8 claro, voy, mira te cuento lo que ocurre es que [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored] [censored]
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emmett_brown #11 emmett_brown
#10 Pues manda link de lo que decían, de fuera de aquí.
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NPCMeneaMePersigue #12 NPCMeneaMePersigue
#11 no caré en esa trampa para que me baneen otra vez que es lo que buscais todo el rato en contra de la norma antiacoso

Pero bueno a los elegidos no se os aplica la ley, lo que confirma lo que digo siempre, gracias por confirmar

Pronto te sustituye chatgpt
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emmett_brown #13 emmett_brown
#12 No es ninguna trampa, me interesa saber qué dice la biblia o Kant, según tú.
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NPCMeneaMePersigue #16 NPCMeneaMePersigue
#13 no puedo, hay una censura

Busca tu mismo, no caeré en la trampa, siguiente, va que llevo esquivándotelas 1 año, es la secuencia de Matrix infinita
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emmett_brown #18 emmett_brown *
#16 No disculpa, son años los que los usuarios de esta web aguantamos la basura que traes.

Y en mi caso, aguantando descalificativos de que defiendo el mal, las guerras y a una secta satánica. Te limpias la boca.
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josde #14 josde *
#12 Te pones tan nervioso que ya no escribes ni bien, no caré, eso es nuevo
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NPCMeneaMePersigue #17 NPCMeneaMePersigue *
#14 sí estoy tan nervioso, llevo poco aquí. Mira mi cuenta de 2010, es mi primera vez
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emmett_brown #20 emmett_brown *
#19 Sí, porque últimamente este usuario ha cogido una deriva peligrosa:

- Incendio en Nebraska, comentario n°1 de LOS JUDÍOS.
- Actriz de onlyfans roba a los viejos, comentario n°1 LOS JUDÍOS.
- Fondos acumulan pisos turísticos, comentario n°1 LOS JUDÍOS.
- DANA de Valencia, comentario n°1 LOS JUDÍOS.

Y así todo.
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woody_alien #15 woody_alien
#9 Si son papas arrugás podría valer, los papas arrugaos no cuentan.
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emmett_brown #3 emmett_brown *
Voto microblogging porque ya está bien de posicionar comentarios precocinados que nada tienen que ver con el meneo.

Y que salga el sol por Antequera.
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NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
#3 Como siempre defendiendo la barbarie, ahora defendiendo el mayor incendio de la historia de un estado

Impresionante, no quiero saber que opinas sobre los archivos de [censurado]
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emmett_brown #6 emmett_brown *
#5 Cuando ha habido incendios gigantes en España el pasado verano, dijiste que éramos el mayor exportador de carne de cerdo a China? Provocó China esos incendios? A que sería absurdo este razonamiento?
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Raziel_2 #19 Raziel_2
#3 A ver, los comentarios son para comentar.

Ahora resulta que como no te gustan los comentarios del usuario que sube la noticia, votas la noticia entera como microblogging, aunque haya respetado las normas.

Estas en tu derecho, pero no llores en comentarios tratando de justificar una estupidez.
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woody_alien #4 woody_alien
Ha arrasado 340.084 campos de futbol.
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#9 Beltza01
#4 Un campo de papatas sirve? Y de patatas y cebollas?
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menéame