Mayor impuesto desde 1968: Así afectan los aranceles a Wall Street  

Video que explica el impacto de los aranceles sobre el comercio exterior y el presupuesto de EEUU.

calde #1 calde
Lo pongo porque explica lo que realmente son los aranceles: un impuesto no progresivo

Ese es el motivo real de los aranceles, EEUU necesita reducir el enorme déficit.

Y es un impuesto que pagarán los estadounidenses en dólares. Vino bien explican, el impuesto no lo paga la empresa extranjera, sino la importadora, que sea estadounidense.

Y por matizar, cuando plantean las posibles opciones, aunque la realidad sea una combinación, el oficial efecto esperable es que el impuesto lo pague…   » ver todo el comentario
