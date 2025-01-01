·
Mayor impuesto desde 1968: Así afectan los aranceles a Wall Street
Video que explica el impacto de los aranceles sobre el comercio exterior y el presupuesto de EEUU.
actualidad
Lo pongo porque explica lo que realmente son
los aranceles: un impuesto no progresivo
Ese es el motivo real de los aranceles, EEUU necesita reducir el enorme déficit.
Y es un impuesto que pagarán los estadounidenses en dólares. Vino bien explican, el impuesto no lo paga la empresa extranjera, sino la importadora, que sea estadounidense.
Y por matizar, cuando plantean las posibles opciones, aunque la realidad sea una combinación, el oficial efecto esperable es que el impuesto lo pague…
