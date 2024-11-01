edición general
El mayor donante estadounidense de Israel ahora posee la CBS [ENG]

Tras llegar a un acuerdo con el presidente Trump, David Ellison, hijo del segundo hombre más rico del mundo, Larry Ellison, ha adquirido Paramount Global, el gigante de los medios propietario de CBS News. Larry Ellison, el mayor financiador privado de las Fuerzas de Defensa de Israel, está profundamente vinculado al estado de seguridad nacional israelí y cuenta al Primer Ministro Benjamin Netanyahu entre sus amigos más cercanos. Aunque Skydance, está oficialmente dirigido por David, es bien sabido que su padre, Larry, tiene el poder.

daTO #1 daTO
Estos son los motivos por los que los gobiernos occidentales apoyan cualquier salvajada que comentan los sionistas. Porque tienen la pasta. Punto.
#5 eipoc
#1 se llama capitalismo y es cuando el que manda es el capital.
Bifaz #2 Bifaz
Y ya los tenemos en Madrid con Skydance...
#4 soberao
Larry Ellison, uno de los jefes de Oracle una de las empresas de software que más han hecho por hundir el software libre y la libertad de los usuarios de programas informáticos.
aupaatu #3 aupaatu
Blanco y en botella... petroleo
#6 ElmaEscobar
"perspectivas ideológicas variadas"
