El mayor donante estadounidense de Israel ahora posee la CBS [ENG]

Tras llegar a un acuerdo con el presidente Trump, David Ellison, hijo del segundo hombre más rico del mundo, Larry Ellison, ha adquirido Paramount Global, el gigante de los medios propietario de CBS News. Larry Ellison, el mayor financiador privado de las Fuerzas de Defensa de Israel, está profundamente vinculado al estado de seguridad nacional israelí y cuenta al Primer Ministro Benjamin Netanyahu entre sus amigos más cercanos. Aunque Skydance, está oficialmente dirigido por David, es bien sabido que su padre, Larry, tiene el poder.