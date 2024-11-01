El mayor archivo administrativo de la Prehistoria Tardía con más de 7000 impresiones de sellos y cientos de artefactos, encontrado en Irán

Bajo los campos del llano de Kouzaran, a unos 25 km al oeste de Chogha Maran, hay un montículo de 2,7 hectáreas conocido como Tapeh Tyalineh. Durante décadas, fue solo una elevación más en el paisaje. Hoy, tras dos campañas de excavación de emergencia, se ha revelado como uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos de las últimas décadas: alberga el mayor corpus de artefactos administrativos de la prehistoria tardía jamás encontrado en el mundo antiguo.