La mayor amenaza de Rusia en Ucrania no es un dron o un misil: es una agencia de cine con 30 plantas secretas

Origen y metamorfosis. Lo que empezó tres años atrás como una agencia de localizaciones y atrezzo en sótanos y garajes ha mutado en una industria bélica a escala casi industrial: Fire Point, cuyo propietario y ejecutivos provienen del mundo del cine y la construcción de mobiliario exterior, ha pasado de ensamblar drones con piezas comerciales a producir, según sus ejecutivos, cientos de municiones propulsadas y de largo alcance desde al menos treinta emplazamientos secretos dispersos por Ucrania.