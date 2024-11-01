edición general
La mayor amenaza de Rusia en Ucrania no es un dron o un misil: es una agencia de cine con 30 plantas secretas

Origen y metamorfosis. Lo que empezó tres años atrás como una agencia de localizaciones y atrezzo en sótanos y garajes ha mutado en una industria bélica a escala casi industrial: Fire Point, cuyo propietario y ejecutivos provienen del mundo del cine y la construcción de mobiliario exterior, ha pasado de ensamblar drones con piezas comerciales a producir, según sus ejecutivos, cientos de municiones propulsadas y de largo alcance desde al menos treinta emplazamientos secretos dispersos por Ucrania.

Spirito
A ver, dada la escandalosa y evidente derrota de la OTAN hacia Rusia, que nada nos hizo y era un socio preferente, entiendo que tengan que emitir propaganda de parvulario para mentes de parvulario. xD

Bueno... ni sorprende ni hace gracia ya, la verdad.

AntiTankie
#2 no deberías de dejar el vodka tan pronto

Spirito
#7 xD xD xD

Pienso tomarme un café mañanero en Odessa, en breve. xD

Golan_Trevize
El análisis geopolítico (chorra) de Xataka del día... prefiero alfileres en el pan.

Supercinexin
#3 Cualquier Mortadelo de los que tengo en la estantería de mi cuarto del pueblo, realmente. Mejor información que Xataka.

Oestrimnio
La enésima arma, estrategia o invento que (esta vez si) dará la Victoria a los otanistas.


Pues vale...

Barriales
#11 a dormir, manolo.

Barriales
Alguien se traga esta payasada?

Spirito
#5 La Camarilla Yanquineja, liderada ahora por Elenita I de Ultramar (tras un golpe de Estado interno y cargarse al insigne Mysto I de Ultramar, por manso... sí, por supuesto)

Dan para serie de tragi-comedia las criaturas esas. xD

Don_Pixote
#5 quitando que es Xataka y su sensacionalismo…

La noticia solo dice que se fabrican drones de bajo coste en emplazamientos bajo suelo

Considerando la herencia soviética de Ucrania y su papel en la guerra fría …. Te extraña que tengan esas instalaciones?

Barriales
#9 agencia de cine con 30 plantas secretas. Digno del superagente 87 o una James bond de los 70.

Don_Pixote
#10 veo que te mola el sensacionalismo de la entradilla , así que ahí te dejo

AntiTankie
Todos están fabricando miles de drones para esta guerra ,


