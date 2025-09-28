edición general
Maye Musk, la madre del hombre más rico del mundo: “No hay nada que un Musk no pueda hacer”

Cuando comenzó a trabajar como modelo, le dijeron que a los 18 años su carrera estaría acabada. Hoy, con 77, sigue vigente y encarna un nuevo canon de belleza maduro y real. También es la madre de Elon Musk, el temido magnate de Silicon Valley. Para ella, es solo su hijo. “Es muy dulce, muy bueno”, asegura

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
1- ser presiente de los EEUU
2- cumplir su promesa del Autopilot
3- querer a su hija transexual
… igual hay alguna más
3 K 69
Ovlak #2 Ovlak
#1 4-comprar un dinosaurio
1 K 28
#3 PerritaPiloto
#2 #1

5- Cumplir con su compromiso de llevar la humanidad a Marte.
0 K 9
themarquesito #5 themarquesito
#1 #2 #3 6-Ser personas medio normales
2 K 47
#4 ombresaco
#1 ... a lo que puede responder "a cosas importantes, me refiero"
0 K 11
Supercinexin #6 Supercinexin
#4 La importancia es relativa. Por ejemplo los ingenieros se pajean con las empresas de Musk (qué no con sus ideas, ojo, porque tiene poquitas y son todas una puta mierda), pero a los científicos de verdad, o sea los físicos, químicos, matemáticos, biólogos..., les suda la polla muy mucho todo lo que hace el pavo este. Irrelevante científicamente y prescindible para la Humanidad.
0 K 16
#7 ombresaco
#6 me refería a poner excusas:

1. Puede hacer cualquier cosa
2. Pero ni esto, ni esto, ni lo otro
3. Ya, pero me refería a otras cosas

y obviamente, 4. sería "pero entonces ya no es cualquier cosa"
0 K 11

