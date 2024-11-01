Los mayas comerciaban con perros a gran distancia: nacían lejos, eran transportados vivos y alimentados como animales de élite

Una investigación reciente ha añadido una pieza un tanto inesperada al conglomerado de las redes comerciales mayas. Junto al jade, las conchas marinas o las cerámicas finas hay que añadir... perros. Los perros eran tratados como mercancía de alto valor. Ni siquiera comían como el resto de animales. El estudio, liderado por la arqueóloga Elizabeth H. Paris de la Universidad de Calgary) y publicado en la revista Journal of Archaeological Science, analizó los restos hallados en dos enclaves de las tierras altas de Chiapas (México); en Moxviquil...