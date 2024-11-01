edición general
3 meneos
15 clics

Los mayas comerciaban con perros a gran distancia: nacían lejos, eran transportados vivos y alimentados como animales de élite

Una investigación reciente ha añadido una pieza un tanto inesperada al conglomerado de las redes comerciales mayas. Junto al jade, las conchas marinas o las cerámicas finas hay que añadir... perros. Los perros eran tratados como mercancía de alto valor. Ni siquiera comían como el resto de animales. El estudio, liderado por la arqueóloga Elizabeth H. Paris de la Universidad de Calgary) y publicado en la revista Journal of Archaeological Science, analizó los restos hallados en dos enclaves de las tierras altas de Chiapas (México); en Moxviquil...

| etiquetas: mayas , perros
3 0 0 K 42 cultura
2 comentarios
3 0 0 K 42 cultura
#2 Pitchford
Bueno, parece que, aunque sacrificaron gente, por lo menos no se los comían como otras civilizaciones del continente. Lo de los perros es una anécdota.
0 K 19
#1 Pájaroloco
Me imagino que dependerá de la raza del perro. Los Xoloitzcuintle se comieron
no sólo en la zona azteca, también en la maya.
0 K 7

menéame