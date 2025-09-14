edición general
Máxima degradación a cinco minutos del Pilar de Zaragoza: 54 sintecho malviven entre basura en el parque Bruil

Lo que empezó siendo un repunte de sintecho durmiendo en los porches y colchones tirados en la plaza de San Agustín ha dado paso a campamentos improvisados en el parque.

#1 kondnado
Y toda la ribera del Ebro, también.
SMaSeR #2 SMaSeR *
#1 Y eso que en su momento se fueron todos o casi todos. Yo recuerdo por el 2010 (vivía en Sementales), que toda la ribera del Huerva por donde el Alberto Maestro hasta el Ebro y hacia el otro lado hasta el Parque Bruil, era un campamento gigante que ocupaban hasta los puentes por debajo.
SMaSeR #3 SMaSeR
#2 P.D Tienen un alberge a escasos metros. Pero estoy seguro de que hace menos calor debajo de un árbol en el parque con acceso a fuente que en el puto albergue.
