8
meneos
23
clics
Máxima degradación a cinco minutos del Pilar de Zaragoza: 54 sintecho malviven entre basura en el parque Bruil
Lo que empezó siendo un repunte de sintecho durmiendo en los porches y colchones tirados en la plaza de San Agustín ha dado paso a campamentos improvisados en el parque.
|
etiquetas
:
vivienda
,
crisis
,
burbuja
,
alquiler
#1
kondnado
Y toda la ribera del Ebro, también.
3
K
49
#2
SMaSeR
*
#1
Y eso que en su momento se fueron todos o casi todos. Yo recuerdo por el 2010 (vivía en Sementales), que toda la ribera del Huerva por donde el Alberto Maestro hasta el Ebro y hacia el otro lado hasta el Parque Bruil, era un campamento gigante que ocupaban hasta los puentes por debajo.
1
K
18
#3
SMaSeR
#2
P.D Tienen un alberge a escasos metros. Pero estoy seguro de que hace menos calor debajo de un árbol en el parque con acceso a fuente que en el puto albergue.
0
K
7
