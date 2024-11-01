Mavi Vatan: El retorno de la guerra como diplomacia

Durante mucho tiempo, la guerra fue presentada como el fracaso último de la diplomacia. Algo que ocurría cuando todo lo demás había fallado: un recurso extremo, excepcional, al que se llegaba tras agotar negociaciones, presiones y equilibrios. Esa idea todavía se repite, pero cada vez explica menos lo que estamos viendo. Lo ocurrido en Venezuela el sábado 3 de enero de 2026 no encaja en ese marco. Estados Unidos ejecutó una operación militar con ataques dentro del territorio venezolano y la captura del presidente Nicolás Maduro