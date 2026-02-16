Matisse y la nueva pintura

Desahuciadas de sus cómodas salas del Pompidou, algunas obras de la impagable colección de las vanguardias que atesora han recalado brevemente en CaixaForum Madrid, de donde se despiden el día 22 de febrero para permanecer del 27 de marzo hasta el 16 de agosto en Barcelona. Agrupadas bajo el título Chez Matisse. El legado de una nueva pintura trazan un análisis de las aportaciones de Henri Matisse al movimiento moderno, convenientemente acompañado de sus compañeros fauves y de otros artistas coetáneos que fueron determinantes en la eclosión y..