Matemáticas de la máquina de guerra: Cómo Estados Unidos quemó 5,8 billones de dólares y millones de vidas

Más de 20 años de guerras estadounidenses han matado directamente a unas 940.000 personas y han costado billones de dólares al Medio Oriente y a Estados Unidos.Costo humano de las guerras lideradas por EE. UU. desde 2001: Muertes directas: ~940,000 (Afganistán, Irak, Siria, Yemen, etc.). Muertes indirectas (hambre, enfermedades): 3.6-3.8 millones. Muertes totales: 4.5-4.7 millones. Pérdidas de EE. UU./aliados: más de 30,000 tropas y contratistas. La financiación estadounidense a la guerra de Israel contra Gaza: $251. 2B ayuda total a Israel.