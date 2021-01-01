·
‘Matar a un ruiseñor’ y otros libros que Trump no quiere que leas: la oscuridad irrumpe en las bibliotecas de EEUU
Un informe de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas revela como la mayoría de demandas para sacar títulos de las escuelas no provienen de padres, sino de grupos conservadores organizados
etiquetas
:
trump
,
libros
,
prohibidos
actualidad
#1
cocococo
A disfrutar de lo votado y lo abstenido.
5
K
56
#2
Khadgar
#1
Lo votado, lo abstenido o lo votado por el vecino.
0
K
13
#3
cocococo
#2
Si tienes vecinos de esos mejor márchate a vivir a otro barrio (país).
0
K
7
#6
IkkiFenix
#1
La lista de libros prohibidos empezó a ser una realidad en 2021, justo cuando empezaba el gobierno de Joe Biden.
Y a quien hay que votar según tu?
0
K
12
#8
Dragstat
#6
¿Se puede cambiar algo simplemente votando?
1
K
28
#10
malditopendejo
#8
si, sino no entiendo que miedo le tuvieron a Podemos en sus primeros años.
0
K
7
#14
tarkovsky
#8
No. Es condición necesaria pero no suficiente. Además de votar hay que permanecer vigilante y defender la democracia de todos aquellos a los que no les viene bien. Y también apartar cuanto antes a los trepas, iluminados y listillos de turno que siempre aparecen. Que hay que ser proactivo, vamos. Todo el rato.
0
K
9
#7
hokkien
#1
por una Usalandia grande y libre.
1
K
18
#5
Doisneau
La famosa censura woke
1
K
30
#11
capitan__nemo
¿No han aprendido todavia que lo que te prohiben resulta mas atractivo todavia, sobre todo a algunas edades?
Y mas si está prohibido por un personaje como Trump.
Hay que crear un sello o logotipo "prohibido por Trump"
1
K
28
#13
frg
#11
¿Un
Exlibris
de Trump? Me parece demasiado intelectual, pero demasiado, demasiado para el personaje. Creo esperaré a la película.
0
K
12
#4
MoñecoTeDrapo
*
Aquí hay que sacar a colación la instrumentalización que ha sufrido la infame N-word (nigger). Muchas obras progresistas han sufrido censura en ese país por esa palabra, aunque sean obras de denuncia antirracista como este caso. Un caso claro de luna y dedo, mirándolo desde fuera. Y, en mi opinión, un tiro por la culata de la paradoja de la intolerancia, que defiende que hay que ser intolerante con los intolerantes: en estos casos la intolerancia al intolerante se convierte en un arma a favor del intolerante.
1
K
23
#12
frg
valores conservadores del cristianismo
No se Rick, pero parece que alguien está tomando el nombre del cristianismo en vano.
0
K
12
#9
laruladelnorte
La cultura es enemiga de aquellos que buscan someter y luchan contra ella con todos sus medios.
0
K
10
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
