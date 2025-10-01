·
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
55
clics
Matar y morir a los 18 años: "Lo que me molestaba era que ella fuera feliz y yo no"
El acusado de acabar con la vida de la joven Cristina Romero reconoce que la apuñaló hasta 42 veces, meses después de dejar de ser pareja, porque quería que sufriera como él.
|
etiquetas:
:
violencia machista
,
asesinato
9
1
2
K
98
actualidad
3 comentarios
#1
Nokith
Solo espero que le moleste estar en la cárcel y se suicide sin manchar mucho.
1
K
20
#2
GeneWilder
#1
Pero que se tome su tiempo en decidirlo.
0
K
10
#3
alcama
Lo siento por esa pobre chica. Se cruzó un psicopata en su camino y pese a que se dio cuenta , ya era tarde.
Prision permanente para este malnacido
0
K
5
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
Prision permanente para este malnacido