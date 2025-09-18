Massive Attack quiere eliminar su música de Spotify por los vínculos de su CEO con "el Estado genocida de Israel"

Massive Attack es el primer gran grupo que solicita a Spotify que elimine su música de la plataforma en todos los territorios por los vínculos que le imputan a su fundador y director ejecutivo, Daniel Ek, con la industria militar que opera en el conflicto entre Israel y Gaza. El dúo británico conformado por Robert Del Naja 3D y Grant Marshall Daddy G ha solicitado formalmente a su discográfica, Universal, que su catálogo ya no esté disponible en el gigante de la música en streaming.