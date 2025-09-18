edición general
Massive Attack quiere eliminar su música de Spotify por los vínculos de su CEO con "el Estado genocida de Israel"

Massive Attack es el primer gran grupo que solicita a Spotify que elimine su música de la plataforma en todos los territorios por los vínculos que le imputan a su fundador y director ejecutivo, Daniel Ek, con la industria militar que opera en el conflicto entre Israel y Gaza. El dúo británico conformado por Robert Del Naja 3D y Grant Marshall Daddy G ha solicitado formalmente a su discográfica, Universal, que su catálogo ya no esté disponible en el gigante de la música en streaming.

Zoidborg
Hay cientos de bandas firmando una propuesta para que su música no suene en ningún medio en Israel, pero Massive Attack va más allá y pretende salirse de Spotify en todo el globo. No sé yo cómo se saldará el pique con la discográfica. Quizá El Mundo se ha aventurado con el titular "elimina su música", y he preferido poner algo más fiel al contenido: "quiere eliminar".
