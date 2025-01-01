edición general
Masculinidades de ultraderecha bajo la lupa

Masculinidades de ultraderecha bajo la lupa

El Observatorio Universitario de Buenos Aires acaba de publicar un informe sobre Masculinidades libertarias, que analiza cómo las nuevas derechas, y particularmente el oficialismo argentino encabezado por Javier Milei, han construido su narrativa en torno a una supuesta "masculinidad bajo amenaza". Desde la obsesión con las metáforas anales, hasta los submundos de los foros espectrales de Internet. Desde el homo-Rappi y la celebración de ''ser tu propio jefe'' a los criptobro.

Y a ésto le llaman "libertarios" en el siglo XXI. Los medios de comunicación, como siempre, haciéndole la cama a la derecha.

Deberían cambiar el nombre al liberalismo y llamarlo "Comunismo", porque todo lo común se pone a disposición de los ricos: las tierras, los recursos naturales, los impuestos, las personas... O sea: comunismo.
Está interesante. Me recuerda a los últimos cazurros que tuve que sufrir en un trabajo, se juntaron 3 chimpancés que en cuanto se guiñaron un ojo de complicidad, ya a su alrededor en el descanso no podías ni acercarte por el ruido ambiente de homofobadas, racistadas, y venga a hablar de pollas, y pollas, y culos a veces, pero sobre todo, pollas y más pollas, todo medio homo-anal.

Coincide tanto con esto que cuentan de forzar la hipermasculinidad más tóxica posible que les enchufa la ultraderecha cada mañana en su móvil, y yo doy por supuesto que tiene parte de disimular una homosexualidad jamás gestionada ni para bien ni para mal, por eso les viene de perlas agarrarse a ella. Puro npc incel alt-right.
