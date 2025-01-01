Masculinidades de ultraderecha bajo la lupa

El Observatorio Universitario de Buenos Aires acaba de publicar un informe sobre Masculinidades libertarias, que analiza cómo las nuevas derechas, y particularmente el oficialismo argentino encabezado por Javier Milei, han construido su narrativa en torno a una supuesta "masculinidad bajo amenaza". Desde la obsesión con las metáforas anales, hasta los submundos de los foros espectrales de Internet. Desde el homo-Rappi y la celebración de ''ser tu propio jefe'' a los criptobro.