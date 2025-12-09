edición general
La mascarilla vuelve a Cataluña: este miércoles su uso será obligatorio en centros sanitarios por la gripe

consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, firmará este martes una resolución para establecer la obligatoriedad del uso de las mascarillas en centros de salud, hospitales y residencias, ante el avance de la gripe en Cataluña. "Pedir a la ciudadanía, al igual que lo hicimos con la vacunación, que sigan de manera estricta esta utilización de la mascarilla en estos ámbitos de vulnerabilidad", ha pedido la consellera portavoz.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
La gripe A este año esta barriendo. Es brutal.
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
#1 En mi familia hay varias personas fuera de juego, llevan en cama varios días, apisonados.
Aokromes #4 Aokromes
#1 #3 yo veo a bastante gente por la calle y comercios con mascarilla.
#6 Daniel2000
Si esto llega a suceder en la Madrid de Ayuso ...
#7 concentrado
#6 Recomendaría la mascarilla, imponerla nunca. Que hay libertad, carajo {0x1f37a}
Furiano.46 #3 Furiano.46
Es algo que deberíamos copiar de los japoneses por educación y respeto: primeros síntomas, mascarilla.
Furiano.46 #5 Furiano.46
Yo vi en el supermercado a un hombre estornudar contra una estantería de fruta. Me pilló a contraluz y pude ver todos los perdigones
