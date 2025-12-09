La mascarilla vuelve a Cataluña: este miércoles su uso será obligatorio en centros sanitarios por la gripe

consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, firmará este martes una resolución para establecer la obligatoriedad del uso de las mascarillas en centros de salud, hospitales y residencias, ante el avance de la gripe en Cataluña. "Pedir a la ciudadanía, al igual que lo hicimos con la vacunación, que sigan de manera estricta esta utilización de la mascarilla en estos ámbitos de vulnerabilidad", ha pedido la consellera portavoz.