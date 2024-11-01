Masacre del Norte, así fue la brutal campaña de devastación de Guillermo el Conquistador para someter el norte de Inglaterra

edición general
Guillermo II el Conquistador invadió Inglaterra en 1066, pero la parte septentrional del país seguía controlada por una nobleza anglosajona de ascendencia y cultura vikinga que cerró filas en torno al príncipe Edgar Atheling, sobrino de Eduardo el Confesor. Guillermo decidió acabar con aquella resistencia de forma tajante y brutal, iniciando una campaña de matanzas y tierra quemada que finalmente le dio la victoria, aunque al precio de provocar una catástrofe económica y demográfica que ha pasado a la Historia como la Masacre del Norte.

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Cierto que no hay que ver las cosas con los ojos de hoy en día .. pero lo de Guillermo ya se consideraba una salvajada en la época. Y si me apuras, ya el propio Nerón consideró que el gobernador de Britania se había pasado tres villae con la represión tras la rebeleón de Boadicea.
