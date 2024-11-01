Masacre del Norte, así fue la brutal campaña de devastación de Guillermo el Conquistador para someter el norte de Inglaterra

Guillermo II el Conquistador invadió Inglaterra en 1066, pero la parte septentrional del país seguía controlada por una nobleza anglosajona de ascendencia y cultura vikinga que cerró filas en torno al príncipe Edgar Atheling, sobrino de Eduardo el Confesor. Guillermo decidió acabar con aquella resistencia de forma tajante y brutal, iniciando una campaña de matanzas y tierra quemada que finalmente le dio la victoria, aunque al precio de provocar una catástrofe económica y demográfica que ha pasado a la Historia como la Masacre del Norte.