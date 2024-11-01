edición general
Más de quince años después, Microsoft morgueó mi diagrama [en]

En 2010, escribí «Un modelo de ramificación de Git exitoso» y creé un diagrama para acompañarlo. Diseñé ese diagrama en Keynote de Apple, obsesionándome en ese momento con los colores, las curvas y la disposición hasta que comunicara claramente cómo se relacionan las ramas entre sí a lo largo del tiempo. Lo que no me esperaba era que Microsoft, una empresa de un billón de dólares, unos 15 años después, aparentemente lo pasara por un generador de imágenes de IA y publicara el resultado en su portal oficial de aprendizaje, sin ningún crédito.

Para quien no lo entienda. Este hombre creó el llamado Git flow. Una forma de trabajar con git (un programa de control de versiones) muy exitoso. El diagrama que comenta lo ha visto todo programador del mundo.

De lo que esto trata es como la IA es extractiva. Coge contenido y lo despoja de atribucion. Y lo peor de todo es que se equivoca al volver a crearlo. En vez de "merged" escribió "morged" más otros errores de bulto. Como nadie revisa lo que la IA crea, el slop pasa…  media   » ver todo el comentario
Van a quitar más incentivos por crear algo para la comunidad (encima la IA lo empeora).
A corto plazo es anecdótico, a largo plazo quita las ganas de compartir conocimientos y habilidades en la red, y empeora Internet.
