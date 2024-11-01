Más de quince años después, Microsoft morgueó mi diagrama [en]

En 2010, escribí «Un modelo de ramificación de Git exitoso» y creé un diagrama para acompañarlo. Diseñé ese diagrama en Keynote de Apple, obsesionándome en ese momento con los colores, las curvas y la disposición hasta que comunicara claramente cómo se relacionan las ramas entre sí a lo largo del tiempo. Lo que no me esperaba era que Microsoft, una empresa de un billón de dólares, unos 15 años después, aparentemente lo pasara por un generador de imágenes de IA y publicara el resultado en su portal oficial de aprendizaje, sin ningún crédito.