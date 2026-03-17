Más de la mitad de nuevos proyectos industriales con permiso de acceso a la red está en riesgo de 'morir' en noviembre

Las medidas que ha adoptado el Gobierno para atajar la especulación en la red eléctrica revelarán en cuestión de meses el verdadero acaparamiento de permisos de conexión que sufre España. El próximo noviembre va a producirse la mayor criba de nuevos proyectos de inversión, desde industrias hasta centros de datos, de la historia de nuestro país. A día de hoy, el 55% de los proyectos que han logrado el permiso de acceso desde el 2022 no han aportado el pago del 10% del coste total de las actuaciones necesarias en la red para conectar sus proyect