Más de un millar de personas apoyan en Valladolid a las provincias quemadas y piden la dimisión de Mañueco

Los manifestantes censuran la actuación de la Junta de Castilla y León en la crisis de los incendios

#2 mcfgdbbn3 *
La decisión es fácil de entender: o hay Quiñones o hay piñones.

Si elijes Quiñones, habrá incendios y estos eliminarán los pinos que dan piñones, así que ambos no son compatibles.

Yo elijo tener piñones.
Furiano.46 #1 Furiano.46
Mañueco dejará pasar la oleada y luego pondrá a dedo a amigotes a recalificar los terrenos. Cómo Mazón con la Dana. Menudo atajo de HDP
