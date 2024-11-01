edición general
Más Madrid y PSOE fuerzan un Pleno extraordinario para revocar el acuerdo de PP y Vox sobre el aborto

Los dos grupos de izquierdas han registrado en el Ayuntamiento de Madrid la solicitud de convocatoria de un Pleno extraordinario "con el fin de revocar el acuerdo impulsado por PP y Vox que pretende implantar mecanismos de desinformación sobre el derecho al aborto en los servicios municipales", en concreto, que "el Gobierno municipal no ejecute el acuerdo plenario que obliga a difundir el denominado síndrome post-aborto en los centros de Madrid Salud, en los Espacios de Igualdad/CIAM, en el Samur Social y entre los trabajadores sociales

| etiquetas: más madrid , psoe , pleno extraordinario , aborto
El PP cree que tiene Moncloa asegurada pero como siga así, van a quedar terceros a rueda de Abascal. Se enfanga con el Aborto, con la guerra, con todo lo que huela a VOX para que no le coman el terreno y se lo han comido ya.
