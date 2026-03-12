edición general
Más Madrid pide investigar el dinero que Ayuso dedica a espectáculos taurinos: el presupuesto de la Fundación"Toro de Lidia"; se ha duplicado

Más Madrid pide investigar el dinero que Ayuso dedica a espectáculos taurinos: el presupuesto de la Fundación"Toro de Lidia"; se ha duplicado

Más Madrid quiere llegar hasta el final en los convenios y contratos que la Comunidad de Madrid mantiene con la Fundación Toro de Lidia y fondos públicos destinados a la organización de espectáculos taurinos. La formación que dirige en la Asamblea de Madrid Manuela Bergerot denuncia que el Gobierno regional destina "7,5 millones de euros al Centro de Asuntos Taurinos y 1,7 millones de euros a la Fundación Toro de Lidia", una entidad cuyo presupuesto público, aseguran, "se ha duplicado desde 2021".

2 comentarios
Rogue
Ya pilla más dinero la fundación Toro de Lidia que las universidades publicas madrileñas.
ewok
Hay gente que vota eso.
