Más madera: Albares llama a consultas a la embajadora española en Israel

El motivo, según el comunicado, son las "calumniosas acusaciones hacia España"

Romfitay #2 Romfitay
Me he despistado y le he regalado un clic a la razón. Tengo un mal día, lo siento.
manuelpepito #1 manuelpepito
Titular de La Razón confirmando la basura que es
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#1 Ya no venden periódicos. Pues entonces se dedican a vender patrias.
ExLibris #3 ExLibris
Expulsión de embajadora...!pero ya!
