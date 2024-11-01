·
·
11
meneos
57
clics
Más madera: Albares llama a consultas a la embajadora española en Israel
El motivo, según el comunicado, son las "calumniosas acusaciones hacia España"
albares
,
israel
9
2
4
K
88
actualidad
4 comentarios
#2
Romfitay
Me he despistado y le he regalado un clic a la razón. Tengo un mal día, lo siento.
4
K
54
#1
manuelpepito
Titular de La Razón confirmando la basura que es
3
K
40
#4
ur_quan_master
#1
Ya no venden periódicos. Pues entonces se dedican a vender patrias.
1
K
21
#3
ExLibris
Expulsión de embajadora...!pero ya!
2
K
33
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
