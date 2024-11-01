Más inteligentes pero también más vulnerables a los trastornos mentales: el precio de la evolución

edición general
Según un reciente estudio de Cerebral Cortex, las variantes genéticas que afinaron las capacidades cognitivas de nuestra especie también pudieron aumentar la propensión a sufrir TDAH, ansiedad o depresión. Los investigadores proponen que, a medida que el cerebro se volvió más complejo y flexible, también aumentó su susceptibilidad a la desregulación emocional. La evolución, en cierto modo, habría intercambiado estabilidad por creatividad.

