Más impuestos a los ultrarricos: la revolución fiscal que cada vez reclaman más voces en todo el mundo

El aumento sostenido de la desigualdad, la creciente concentración de la riqueza y la necesidad de financiar el Estado de bienestar impulsan el debate sobre gravar la riqueza en la agenda política internacional.
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Nadie necesita 100 millones de dólares en su haber...
El Gobierno español destina aproximadamente 1.700 millones de euros anuales a través de MUFACE para financiar la sanidad privada de cerca de 1,5 millones de funcionarios y sus beneficiarios. El coste se ha elevado a unos 1.450-1.600 euros anuales por funcionario para retener a las aseguradoras privadas hasta 2027, tras una subida del 17%.
Con que paguen los impuestos que ya hay, llega.
La cantinela esa de que elusión es pagar menos por medios legales se la metan donde les quepa.
Al final tiene que resultar un calculo sencillo ¿pagó en proporción a lo que tiene?