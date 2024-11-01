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Más impuestos a los ultrarricos: la revolución fiscal que cada vez reclaman más voces en todo el mundo

Más impuestos a los ultrarricos: la revolución fiscal que cada vez reclaman más voces en todo el mundo

El aumento sostenido de la desigualdad, la creciente concentración de la riqueza y la necesidad de financiar el Estado de bienestar impulsan el debate sobre gravar la riqueza en la agenda política internacional.

| etiquetas: mas impuestos , ultrarricos , lucha contra desigualdad
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
reithor #1 reithor
Eat the rich!
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sotillo #10 sotillo
#1 Algo que se dice y nunca llega
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Falk #2 Falk
Limites al patrimonio y herencia. Lo demás de vuelta a la sociedad o sus trabajadores.

Nadie necesita 100 millones de dólares en su haber...
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ostiayajoder #3 ostiayajoder
El sentido comun.
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#7 woke
impuestos para la sanidad privada:

El Gobierno español destina aproximadamente 1.700 millones de euros anuales a través de MUFACE para financiar la sanidad privada de cerca de 1,5 millones de funcionarios y sus beneficiarios. El coste se ha elevado a unos 1.450-1.600 euros anuales por funcionario para retener a las aseguradoras privadas hasta 2027, tras una subida del 17%.
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Poplíteo #9 Poplíteo
En realidad no hacen falta más impuestos, con que se cumpla el adagio y contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos en de acuerdo con su capacidad económica, llegaría.

Con que paguen los impuestos que ya hay, llega.

La cantinela esa de que elusión es pagar menos por medios legales se la metan donde les quepa.

Al final tiene que resultar un calculo sencillo ¿pagó en proporción a lo que tiene?
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MisturaFina #8 MisturaFina
No queremos ultra ricos que acaban comprando jueces, presidentes y Twitter. No inventamos la economía para eso.
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#4 HangTheRich
No va a pasar.
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#4 Por supuesto que no, con la cantidad de miserables que ponen el "derecho natural" de los más ricos a acumular riqueza por delante de las necesidades y bienestar de sus propios hijos.
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#6 HangTheRich
#5 asi es, tienen mucho dinero, mucho poder y mucha malicia. Van a hacer todo lo posible por que no suceda, meternos en guerras, cambiar gobiernos... lo que haga falta.
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menéame