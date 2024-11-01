edición general
Más CO2 que 6.600.000 coches: los ferris ya contaminan más que todos los vehículos de Barcelona y otras grandes ciudades europeas

Los ferris suelen se quedan fuera del radar cuando hablamos de emisiones, pero un análisis de Transport and Environment los ha situado en primer plano por su impacto climático y, sobre todo, por la contaminación que generan en las ciudades portuarias. La organización estima que 1.043 ferris que operan en Europa emitieron en 2023 alrededor de 13,4 millones de toneladas de CO₂, una cifra que equivale a las emisiones anuales de 6,6 millones de coches. Es un dato que sirve para dimensionar el problema, aunque el debate más incómodo llega cuando se

manbobi #1 manbobi
Churras y merinas.
sleep_timer #2 sleep_timer
Pero tu corsa del 2000 no puede entrar en el centro, necesitas un híbrido de 350CV, 2000kg de peso y 50.000 pavos con etiqueta ECO para poder pasar.
uyquefrio #3 uyquefrio
Imaginad el aceite negruzco y requemado por enésima vez de un tiktok de un señor en la India que tiene un puesto callejero. Pues eso es prácticamente agua destilada al lado del combustible que utilizan estos cacharros o los cargueros...
