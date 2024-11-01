edición general
15 meneos
50 clics
Más de cien vecinos de la barriada sevillana del Cerezo forman patrullas ciudadanas contra los "gorrillas"

Más de cien vecinos de la barriada sevillana del Cerezo forman patrullas ciudadanas contra los "gorrillas"

Decenas de vecinos del Cerezo y otros barrios cercanos del distrito Macarena llevan dos días saliendo a la calle en forma de patrullas urbanas para expulsar a los gorrillas de sus calles. Muchos de los residentes aseguran haber sufrido daños en los vehículos cuando se han negado a pagar por aparcar en la calle. Explican que no hay nada de racismo en su forma de proceder, aunque admiten que algunos de los que llegan pueden proferir algún comentario fuera de lugar y que las capuchas dan cierta estética ultra.Esperan que eso no desvirtúe su lucha.

| etiquetas: gorrillas , patrullas ciudadanas , aparcamiento
12 3 0 K 146 actualidad
6 comentarios
12 3 0 K 146 actualidad
#3 ddomingo
Es muy triste que se tenga que llegar a que ciudadanos tengan que hacer esto porque las fuerzas del orden hacen dejación de sus funciones y permiten que pequeños delincuentes cobren por aparcae en el espacio público mediante la extorsión.
1 K 23
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
mis dieses
1 K 20
makinavaja #2 makinavaja
Cuando la policía, como titulares del uso de la violencia, no hacen nada.. es momento para la acción popular... :-D :-D
1 K 19
Andreham #4 Andreham
Excelente, y como dicen, no es racismo; de hecho los gorrillas suelen ser gitanos.

Lo que no puede ser es que los policías suden de hacer nada.

Aquí en Elche por ejemplo se ponen en el parking del hospital viejo. Resulta que el parking está EN MEDIO entre el hospital y... ¡los juzgados! Y la policía NACIONAL tiene la sede a literalmente una rotonda, 2 minutos en coche no llega.

Pero ahí están, 30 años ya.
1 K 11
#5 Marcus78
Es algo necesario.

Hay ciudades donde ese fenomeno se ha institucionalizado y no hay forma de erradicarlo. Llegando a exigir cantidades concretas , no una ayuda.
0 K 6
#6 Carlolargo *
La patrulla se dirige a la Carrasca, donde hay gente bebiendo litros de cerveza en un banco. "No se bebe en las calles, estamos cansados de levantarnos por las mañanas y ver litronas. Aquí juegan nuestros niños. A beber a casa, por favor".

Y no tardaron ni 1 hora en evolucionar a patrulla antivicio.
0 K 6

menéame