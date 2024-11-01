Más de cien vecinos de la barriada sevillana del Cerezo forman patrullas ciudadanas contra los "gorrillas"

Decenas de vecinos del Cerezo y otros barrios cercanos del distrito Macarena llevan dos días saliendo a la calle en forma de patrullas urbanas para expulsar a los gorrillas de sus calles. Muchos de los residentes aseguran haber sufrido daños en los vehículos cuando se han negado a pagar por aparcar en la calle. Explican que no hay nada de racismo en su forma de proceder, aunque admiten que algunos de los que llegan pueden proferir algún comentario fuera de lugar y que las capuchas dan cierta estética ultra.Esperan que eso no desvirtúe su lucha.