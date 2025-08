Más Allá del Surco, Difusión y Visibilidad para Cooperativas Agrícolas y Empresas, la Innovación Agroganadera que Inspira

En un sector agrícola acosado por la incertidumbre del cambio climático,la volatilidad de los mercados y una creciente escasez de recursos, la supervivencia ya no depende únicamente de la tradición y el trabajo duro. El futuro del campo se está sembrando hoy con una nueva semilla: la innovación.Para Productores, Empresas, cooperativas, que representan la fuerza colectiva de miles de productores, adoptar una estrategia de innovación ya no es un lujo, sino una necesidad imperativa para garantizar no solo su viabilidad, sino también su prosperidad