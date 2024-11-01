edición general
Más allá de los polígonos planos: Un repaso a la arquitectura de la System 22 de Namco

En 1993, mientras gran parte de la industria seguía apostando por el 'flat shading', Namco dio un golpe sobre la mesa introduciendo el mapeado de texturas y el sombreado Gouraud en los arcades con la System 22. En este vídeo analizo la arquitectura interna de esta mítica placa, responsable de mover clásicos como Ridge Racer o Time Crisis, y explico cómo logró ese salto técnico abismal justo antes de la llegada de las consolas de 32 bits

