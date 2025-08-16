edición general
Más allá de ‘Agárralo como puedas’: las mejores comedias paródicas (y su gag más desternillante)

El éxito entre la crítica de ‘Agárralo como puedas’ puede suponer un renacimiento del ‘spoof’, la comedia en clave paródica que dio algunos ejemplos gloriosos que repasamos a lo largo de seis décadas. Las spoof movies, o pelis de parodias, son tan viejas como el propio cine quizás porque el séptimo arte nació con vocación popular y no hay nada más popular que la risa. La primera, El pequeño robo del tren (1905), no es más que una versión humorística de El gran robo del tren (1903), el cortometraje más popular de su tiempo. Su director, Edwin..

