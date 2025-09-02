edición general
12 meneos
14 clics
Más de 85 científicos afirman que un informe reciente del Departamento de Energía de EE. UU. está lleno de errores y tergiversa la ciencia climática (ENG)

Más de 85 científicos afirman que un informe reciente del Departamento de Energía de EE. UU. está lleno de errores y tergiversa la ciencia climática (ENG)

Esto ocurre semanas después de que la Unión de Científicos Preocupados y el Fondo de Defensa Ambiental presentaran una demanda contra la administración Trump en la que se alega que el secretario de Energía, Chris Wright, «organizó discretamente que cinco escépticos cuidadosamente seleccionados sobre los efectos del cambio climático» recopilaran el informe climático del Gobierno y violó la ley al crear el informe en secreto con autores «de un solo punto de vista».

| etiquetas: científicos , informe , reciente , departamento , energía , usa , errores
10 2 1 K 105 ciencia
4 comentarios
10 2 1 K 105 ciencia
Herumel #1 Herumel
A esto nos quiere llevar Von Der Layen, y todo por qué espera cobrar en $Ttumps.
1 K 19
#2 diablos_maiq *
#0 el titular original no dice "Más de 85 científicos afirman que un informe reciente del Departamento de Energía de EE. UU. está lleno de errores y tergiversa la ciencia climática " sino "Docenas de científicos encuentran errores en un nuevo informe del Departamento de Energía"
0 K 10
NotVizzini #3 NotVizzini
Lo de "ciencia climática" a mi me suena a magufada... que ni idea eee, quizá si hay una buena rama que mezcla varias especialades que se llama así, pero sonar, suena a magufada (o a vende motos o cobra dinero público).


Y como esto es Meneame, toca aclarar: No, no afirmo que el cambio climático sea un bulo ni nada parecido.
0 K 9
NotVizzini #4 NotVizzini
#3 Parece que si existe la CLIMATOLOGÍA, que podria aceptar como "sinónimo"..

es.m.wikipedia.org/wiki/Climatología
0 K 9

menéame