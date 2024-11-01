Más de 80 medios españoles reclaman $646 millones a Meta ante la justicia

Un tribunal de Madrid abrió este miércoles un juicio en el que más de 80 medios españoles reclaman a Meta, propietaria de Facebook e Instagram, una indemnización de más de 550 millones de euros (unos $646 millones) por los daños causados por su modelo publicitario. Entre los 83 medios de comunicación representados por la AMI figuran El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia. AMI acusa a Meta de haber incumplido la normativa europea de protección de datos, al usar datos de internautas sin consentimiento para elaborar perfiles publicitarios.