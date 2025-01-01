Entre el 70 y el 95% de las personas etiquetadas como "alérgicas a penicilina" no lo son

Entre el 70% y más del 95% de los pacientes que son etiquetados de alergia a la penicilina no son realmente alérgicos a estos fármacos, según ha resaltado la doctora Esther Moreno, miembro de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC). Los betalactámicos (derivados de la penicilina) son los antibióticos más prescritos. La etiqueta de "alergia a penicilina" conduce a la prescripción de antibióticos menos eficaces y más tóxicos. Conviene recordar que la mayoría de reacciones adversas a fármacos no son reacciones alérgicas.