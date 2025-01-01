edición general
4 meneos
15 clics

Entre el 70 y el 95% de las personas etiquetadas como "alérgicas a penicilina" no lo son

Entre el 70% y más del 95% de los pacientes que son etiquetados de alergia a la penicilina no son realmente alérgicos a estos fármacos, según ha resaltado la doctora Esther Moreno, miembro de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC). Los betalactámicos (derivados de la penicilina) son los antibióticos más prescritos. La etiqueta de "alergia a penicilina" conduce a la prescripción de antibióticos menos eficaces y más tóxicos. Conviene recordar que la mayoría de reacciones adversas a fármacos no son reacciones alérgicas.

| etiquetas: ram , penicilina , alergología , alergia
4 0 0 K 58 cultura
2 comentarios
4 0 0 K 58 cultura
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Por si hay alguna duda y para zanjarlo desde ya: "No, no hay absolutamente ningún antibiótico mejor que los betalactámicos".

Si crees ser alérgico porque "de pequeño me dijo mi madre que me dió una reasió", mejor descártalo con un test de alergia porque ser alérgico a penicilina no es moco de pavo.
0 K 10
#2 Pixmac *
#1 Pasé muchos años pensando que era alérgico a la penicilina pero hace poco hice la prueba de alergias y negativo en todo. Precisamente hice la prueba para tenerlo seguro, que mi madre decía que era alérgico pero no había ninguna certeza.
1 K 30

menéame