Más de 70 familias lo pierden todo en un gran incendio: ven arder sus chabolas en Huelva

Una madrugada trágica en Palos de la Frontera, Huelva: un incendio arrasó más de 70 chabolas en el polígono industrial San Jorge, dejando a decenas de familias sin hogar. El fuego comenzó a las 4:50 h y fue controlado tras tres horas de trabajo intenso por bomberos, Guardia Civil y servicios de emergencia. Al menos no hubo heridos, pero la pérdida material fue devastadora. Este nuevo incendio pone en evidencia la vulnerabilidad de los cientos de personas que malviven en asentamientos precarios y la urgencia de mejorar sus condiciones de vida.

#10 Leon_Bocanegra
#8 ah vale , no había leído esa parte que habla de la urgencia de que tú les pagues un piso con tus impuestos. Fallo mío por no saber pensar diferente.
Connect #4 Connect
¿Pero esto de chaboilismo al lado de zonas industriales no era cosa de los países árabes del golfo? A ver si va a resultar que aquí también tenemos mientras les llamamos negreros y esclavistas a otros... :roll:
Feindesland #9 Feindesland
#7 ¿Ah, sí?

¿Y por qué no pedimos que los alojen dignamente los que los explotan?
#12 Leon_Bocanegra
#9 eso pone en la entradilla ,mira : "Este nuevo incendio pone en evidencia la vulnerabilidad de los cientos de personas que malviven en asentamientos precarios y la urgencia de mejorar sus condiciones de vida"


Que te hace pensar que es a ti y no a sus jefes a los que va dirigido eso?


Hay que joderse con los librepensadores.
Feindesland #13 Feindesland
#12 ¿Qué me lo hace pensar? ¿Lo preguntas en serio? ¿Cuántos ños tienes, joer?

¿Desde cuándo se privatizan los gastos? No. hombre: los costes se socializan y los beneficios se privatizan.

¿O estoy muy loco?
#15 Leon_Bocanegra
#13 Loco no creo que sea la palabra correcta en este caso.
Feindesland #1 Feindesland
Espera, que les pagamos una vivienda entre todos,...

¿Va de eso?
#2 amusgada
#1 no, va de que una vez de que ya han sido explotados por la patronal de la fresa, ya pueden incendiar sus asentamientos porque hasta dentro de unos meses no necesitan más esclavos.
Feindesland #5 Feindesland
#2 Ah, bueno, sie es eso...

:-D
TomCollins #3 TomCollins
#1 no, hombre, los matamos y ya está. Estate tranquilo que tú no vas a pagar nada.
#6 Leon_Bocanegra
#1 pues por más que la leo no encuentro el punto que me haga pensar que la noticia va de eso.
Supongo que tendré que empezar a pensar diferente para llegar a hacerme esa pregunta que te haces tú.
Feindesland #8 Feindesland
#6 De la entradilla.

Este nuevo incendio pone en evidencia la vulnerabilidad de los cientos de personas que malviven en asentamientos precarios y la urgencia de mejorar sus condiciones de vida.
sotillo #17 sotillo
#8 Está “ urgencia” lleva muchos años pendiente, incluso en el norte de Europa ya hace tiempo que se habla de las pésimas y horribles condiciones de los temporeros
Cuñado #7 Cuñado
#1 Si lo que querías era dar asco has batido el puto récord. Y si no, también.

Está claro que a carcunda no se llega mostrando un mínimo de empatía. Pero deyecciones mentales como éstas, de las que orgullosamente presumís para demostrar al mundo cuánto odiáis a "los otros", son simplemente nauseabundas.
sotillo #16 sotillo
#1 Va de que en Huelva tienen a los obreros en condiciones del tercer mundo mientras los patronos se llenan los bolsillos impunemente mientras la junta lo tapa
Pertinax #11 Pertinax *
Lo mismo la patrona se llama Mari Juana. No sería la primera vez.
