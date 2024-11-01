Más de 70 familias lo pierden todo en un gran incendio: ven arder sus chabolas en Huelva

Una madrugada trágica en Palos de la Frontera, Huelva: un incendio arrasó más de 70 chabolas en el polígono industrial San Jorge, dejando a decenas de familias sin hogar. El fuego comenzó a las 4:50 h y fue controlado tras tres horas de trabajo intenso por bomberos, Guardia Civil y servicios de emergencia. Al menos no hubo heridos, pero la pérdida material fue devastadora. Este nuevo incendio pone en evidencia la vulnerabilidad de los cientos de personas que malviven en asentamientos precarios y la urgencia de mejorar sus condiciones de vida.