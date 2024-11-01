Más de 70 familias lo pierden todo en un gran incendio: ven arder sus chabolas en Huelva

Una madrugada trágica en Palos de la Frontera, Huelva: un incendio arrasó más de 70 chabolas en el polígono industrial San Jorge, dejando a decenas de familias sin hogar. El fuego comenzó a las 4:50 h y fue controlado tras tres horas de trabajo intenso por bomberos, Guardia Civil y servicios de emergencia. Al menos no hubo heridos, pero la pérdida material fue devastadora. Este nuevo incendio pone en evidencia la vulnerabilidad de los cientos de personas que malviven en asentamientos precarios y la urgencia de mejorar sus condiciones de vida.
¿Y por qué no pedimos que los alojen dignamente los que los explotan?
Que te hace pensar que es a ti y no a sus jefes a los que va dirigido eso?
Hay que joderse con los librepensadores.
¿Desde cuándo se privatizan los gastos? No. hombre: los costes se socializan y los beneficios se privatizan.
¿O estoy muy loco?
- El trabajador al que explotan es porque él quiere.
y ...
- las minorías raciales, si las quieres llamar así, padecen de un desinterés civil en casi todo lo que no tiene que ver con ellos mismos
llega a sus pantallas el nuevo éxito de la ultraderechita cobarde: #9
¿Va de eso?
Supongo que tendré que empezar a pensar diferente para llegar a hacerme esa pregunta que te haces tú.
Este nuevo incendio pone en evidencia la vulnerabilidad de los cientos de personas que malviven en asentamientos precarios y la urgencia de mejorar sus condiciones de vida.
Está claro que a carcunda no se llega mostrando un mínimo de empatía. Pero deyecciones mentales como éstas, de las que orgullosamente presumís para demostrar al mundo cuánto odiáis a "los otros", son simplemente nauseabundas.