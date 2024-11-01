Más de 70 demócratas de la Cámara apoyan el impeachment de Kristi Noem por su «reinado de terror» [ENG]  

«La secretaria Noem ha llevado su reinado del terror al área de Chicago, Los Ángeles, Nueva Orleans, Charlotte, Durham y a comunidades de norte a sur y de este a oeste», dijo Kelly en la rueda de prensa. «Debe rendir cuentas por sus acciones». El primer artículo de impeachment alega que Noem negó a Kelly y a otros miembros del Congreso «la supervisión de los centros de detención del ICE», dijo la congresista en su comparecencia. Kelly explicó el segundo artículo, que acusa a Noem de violar la confianza pública.