edición general
15 meneos
15 clics

Más de 70 demócratas de la Cámara apoyan el impeachment de Kristi Noem por su «reinado de terror» [ENG]  

«La secretaria Noem ha llevado su reinado del terror al área de Chicago, Los Ángeles, Nueva Orleans, Charlotte, Durham y a comunidades de norte a sur y de este a oeste», dijo Kelly en la rueda de prensa. «Debe rendir cuentas por sus acciones». El primer artículo de impeachment alega que Noem negó a Kelly y a otros miembros del Congreso «la supervisión de los centros de detención del ICE», dijo la congresista en su comparecencia. Kelly explicó el segundo artículo, que acusa a Noem de violar la confianza pública.

| etiquetas: terror , kristi , noem , impeachment
13 2 0 K 173 actualidad
3 comentarios
13 2 0 K 173 actualidad
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
La mata perros está a un paso de lirla gorda y ser la culpable de más muertes por parte del ICE
0 K 20
Cehona #1 Cehona
Poppy Killer
0 K 15
themarquesito #2 themarquesito
#1 Puppy killer, que Noem mataba perritos y no amapolas
2 K 51

menéame