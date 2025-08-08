edición general
10 meneos
22 clics
Más de 30 personas denuncian una presunta estafa de criptomonedas de la plataforma Monovex: superaría los 200 millones de euros

Más de 30 personas denuncian una presunta estafa de criptomonedas de la plataforma Monovex: superaría los 200 millones de euros

El bufete Summons Abogados ha presentado esta demanda colectiva. Muchas personas entran al mundo de las criptomonedas buscando hacer fortuna. Pocas son las que vuelven con los bolsillos llenos, muchas las que no consiguen una rentabilidad y, por desgracia, bastantes las que acaban siendo estafadas. El poco conocimiento sobre estas monedas virtuales y la facilidad para atraer interesados ha provocado que muchas organizaciones criminales encuentren aquí presas fáciles.

| etiquetas: criptomonedas , presunta estafa , mas de 200 millones
8 2 0 K 109 actualidad
12 comentarios
8 2 0 K 109 actualidad
Antipalancas21 #8 Antipalancas21 *
La estrategia de Monovex se habría basado, según la denuncia, en una captación masiva de clientes por redes sociales, anuncios en internet y llamadas telefónicas personalizadas. Tras el primer contacto, los inversores eran atendidos por supuestos asesores financieros o “brokers” que generaban un clima de confianza a través de información profesional y herramientas tecnológicas de simulación de operaciones.
Y cayeron unos cuantos con ese sistema y volverán a caer otros con otra argucia que se inventen. :-D
0 K 20
#1 R2dC
Vaya... pues igual algo van a tener que regular los gobiernos para dar confianza o algo.
1 K 19
bronco1890 #3 bronco1890
#1 Fácil, jamás inviertas en un chiringuito que no esté regulado, mucho más si la CNMV ya advirtió: www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?t={a6fbcf51-39cc-4208-a441-ba
0 K 13
#7 R2dC
#3 En su tiempo tuve los huevos pelados de jugar MMOs, y no veas la cantidad de filtraciones que se hacían con los parches y como los testers se forraban por tener información privilegiada. Eso es un juego. En la vida real, que hay dinero real en juego, esos mercados están a reventar de listos y de wannabes que te quieren desfalcar.

Lo que me queda claro es que un científico te intenta explicar lo más complejo del universo de forma sencilla y un economista lo más sencillo del universo de la forma más compleja posible. No hay más que ver las mierdas de productos financieros que sacaron para alimentar la burbuja del 2008. Y la información privilegiada que han estado usando los "colegas" de trump con los aranceles.
0 K 8
Priorat #9 Priorat *
#1 O no. ¿Queremos dar confianza a las criptomonedas?

Ya habían avisos suficientes. Tampoco puedes regular que alguien vaya de listo. Es el estado, no papá.
0 K 14
#10 R2dC
#9 Las criptomonedas sirven para dar apoyo financiero a organizaciones censuradas por otras plataformas de pago.

Véase la reciente censura financiera de Visa y Mastercard en el mundo de los videojuegos por culpa de 1.000 emails de un grupo de cristo-fachas gringo. Eso ha obligado a Steam, GOG y otras plataforma a tener que retirar toneladas de juegos del catálogo. Juegos que mucha gente no compraría, que muchos consideramos prescindibles o basura, pero que tienen su publico. Y si empiezan por los juegos de sexo explicito, nos ponemos ante una pendiente resbaladiza de censura de la que no se libran ni 2 pingüinos que son amigos.
0 K 8
sorrillo #11 sorrillo
#9 Cuando el estado prohíbe o desincentiva que la banca y empresas de inversión tradicionales ofrezcan criptomonedas en su catálogo de servicios obligan a los ciudadanos interesados a ir a buscarlas a otros sitios y favorecen que aparezcan estafas como la que describe el meneo.
0 K 10
Luca7 #12 Luca7
#9 pues bien que regulan a la hora de pagar impuestos por plusvalias en criptomonedas.
Aquí cobrar si, pero regular para que no te roben no, que se jodan.
0 K 6
#5 Poll
¡MONORRAÍL!
0 K 10
Javi_Pina #4 Javi_Pina
Las criptominedas son una estafa, hasta un Mono lo ve. :troll:
0 K 10
sorrillo #6 sorrillo
#4 Con toda seguridad en esta estafa del meneo no han habido involucradas criptomonedas, se usa la palabra como gancho para captar euros de las víctimas.
1 K 17

menéame