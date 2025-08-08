Más de 30 personas denuncian una presunta estafa de criptomonedas de la plataforma Monovex: superaría los 200 millones de euros

El bufete Summons Abogados ha presentado esta demanda colectiva. Muchas personas entran al mundo de las criptomonedas buscando hacer fortuna. Pocas son las que vuelven con los bolsillos llenos, muchas las que no consiguen una rentabilidad y, por desgracia, bastantes las que acaban siendo estafadas. El poco conocimiento sobre estas monedas virtuales y la facilidad para atraer interesados ha provocado que muchas organizaciones criminales encuentren aquí presas fáciles.