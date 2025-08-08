Más de 30 personas denuncian una presunta estafa de criptomonedas de la plataforma Monovex: superaría los 200 millones de euros

El bufete Summons Abogados ha presentado esta demanda colectiva. Muchas personas entran al mundo de las criptomonedas buscando hacer fortuna. Pocas son las que vuelven con los bolsillos llenos, muchas las que no consiguen una rentabilidad y, por desgracia, bastantes las que acaban siendo estafadas. El poco conocimiento sobre estas monedas virtuales y la facilidad para atraer interesados ha provocado que muchas organizaciones criminales encuentren aquí presas fáciles.
| etiquetas: criptomonedas , presunta estafa , mas de 200 millones
Y cayeron unos cuantos con ese sistema y volverán a caer otros con otra argucia que se inventen.
Lo que me queda claro es que un científico te intenta explicar lo más complejo del universo de forma sencilla y un economista lo más sencillo del universo de la forma más compleja posible. No hay más que ver las mierdas de productos financieros que sacaron para alimentar la burbuja del 2008. Y la información privilegiada que han estado usando los "colegas" de trump con los aranceles.
Ya habían avisos suficientes. Tampoco puedes regular que alguien vaya de listo. Es el estado, no papá.
Véase la reciente censura financiera de Visa y Mastercard en el mundo de los videojuegos por culpa de 1.000 emails de un grupo de cristo-fachas gringo. Eso ha obligado a Steam, GOG y otras plataforma a tener que retirar toneladas de juegos del catálogo. Juegos que mucha gente no compraría, que muchos consideramos prescindibles o basura, pero que tienen su publico. Y si empiezan por los juegos de sexo explicito, nos ponemos ante una pendiente resbaladiza de censura de la que no se libran ni 2 pingüinos que son amigos.
Aquí cobrar si, pero regular para que no te roben no, que se jodan.