Más de 175 mil millones de dólares recaudados bajo los aranceles de Trump ahora están sujetos a reembolsos tras el fallo de la Corte Suprema. [EN]

“La Corte Suprema no se refirió explícitamente a los 175 mil millones de dólares en aranceles que podrían reembolsarse. Sin embargo, su fallo claramente abre la puerta a que se exijan dichos reembolsos”, declaró a Reuters Kent Smetters, director de Penn-Wharton Budget Model. Se espera que la mayoría de las empresas soliciten reembolsos, "y básicamente, estos saldrán del Tesoro de Estados Unidos", agregó. Los reembolsos superarían los presupuestos fiscales combinados de 2025 de los Departamentos de Transporte y Justicia.
Lo que sí pienso es que ésto para la economía muy bueno no será, tanto vaivén, cambios, ... menuda locura de gestión.
Primero hace el plan de poner aranceles del 25 o incluso 50%, luego se asegura que el Tesoro de los EEUU se tendrá que utilizar para repartir las ganancias entre todos los hogares afectados por los aranceles.
"En la carta compartida con los medios de comunicación estadounidenses, Pritzker exigió unos 1700 dólares por cada hogar de Illinois, la cantidad que, según los expertos de la Universidad de Yale, pagaría de media un hogar estadounidense en concepto de aranceles el año pasado."
