Más de 175 mil millones de dólares recaudados bajo los aranceles de Trump ahora están sujetos a reembolsos tras el fallo de la Corte Suprema. [EN]

“La Corte Suprema no se refirió explícitamente a los 175 mil millones de dólares en aranceles que podrían reembolsarse. Sin embargo, su fallo claramente abre la puerta a que se exijan dichos reembolsos”, declaró a Reuters Kent Smetters, director de Penn-Wharton Budget Model. Se espera que la mayoría de las empresas soliciten reembolsos, "y básicamente, estos saldrán del Tesoro de Estados Unidos", agregó. Los reembolsos superarían los presupuestos fiscales combinados de 2025 de los Departamentos de Transporte y Justicia.