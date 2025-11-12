Más de 150 organizaciones exigen al Colegio de Médicos de Granada el archivo de la denuncia formulada contra el médico que no quiere prescribir fármacos vinculados a Israel

La denuncia presentada por la llamada 'Comisión Sanitaria contra el Antisemitismo' forma parte de una estrategia destinada a "condicionar la libertad de prescripción y el criterio clínico del profesional, sustituyendo la autonomía médica por un marco de vigilancia ideológica ajeno a la práctica sanitaria", advierte APDHA. En menos de 8 horas, más de 150 organizaciones han expresado su respaldo a un médico de familia y especialista en bioética de Granada que ha ejercido su derecho a la objeción ética respecto a [...]
