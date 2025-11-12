edición general
12 meneos
12 clics
Más de 150 organizaciones exigen al Colegio de Médicos de Granada el archivo de la denuncia formulada contra el médico que no quiere prescribir fármacos vinculados a Israel

Más de 150 organizaciones exigen al Colegio de Médicos de Granada el archivo de la denuncia formulada contra el médico que no quiere prescribir fármacos vinculados a Israel

La denuncia presentada por la llamada 'Comisión Sanitaria contra el Antisemitismo' forma parte de una estrategia destinada a "condicionar la libertad de prescripción y el criterio clínico del profesional, sustituyendo la autonomía médica por un marco de vigilancia ideológica ajeno a la práctica sanitaria", advierte APDHA. En menos de 8 horas, más de 150 organizaciones han expresado su respaldo a un médico de familia y especialista en bioética de Granada que ha ejercido su derecho a la objeción ética respecto a [...]

| etiquetas: medicina , israel , genocidio , boicot , colegio médico , sanidad , teva
10 2 0 K 121 actualidad
6 comentarios
10 2 0 K 121 actualidad
Robus #2 Robus
Sí esos fármacos no hacen nada mejor que otros fármacos, me parece bien, ahora, si yo estuviese enfermo preferiría que me dieran el fármaco que mejor funciona, fuera cual fuese su origen. :-S
2 K 35
#5 poxemita
#2 estoy contigo, si tiene alternativas igual de eficaces, pues genial (aunque creo que según que cosas se prescribe el principio activo y así es jodido que él pueda decidir) y si no hay alternativa igual de eficaz pues que trague.
1 K 21
#4 pirat
Si no te plantas, en la farmacia te dan la teva asesionazi por defecto antes que marcas españolas.
1 K 24
vicvic #3 vicvic *
Si va a recetar medicamentos equivalentes al 100% ninguna obejccion, a mi me trae sin cuidado, pero si hace primar el factor ideológico ajeno a la práctica de la medicina y puede recetarte medicamentos que funcionen peor, bien denunciado esta. En todo caso que se lo comunique al paciente para ver si está dispuesto a jugarse su salud para que el médico pueda llevar a cabo su boicot.
1 K 21
MasterChof #6 MasterChof
Si la absurda y victimista denuncia de los progenocidas no prospera, que no lo hará, les va a salir el tiro por la culata... porque hará que otros pierdan el miedo a estos matones, coaccionadores en Europa aquí, asesinos en Palestina.
1 K 14
#1 Robe7064
¿No recetan ingrediente activo??
0 K 8

menéame