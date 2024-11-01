·
Más de 150.000 ‘estadounidenses patriotas’ solicitan empleo en el ICE para apoyar la ofensiva migratoria de Trump
“Los estadounidenses están respondiendo al llamado de su país para servir y ayudar a expulsar a asesinos, pedófilos, violadores, terroristas y miembros de pandillas de nuestro territorio”.
etiquetas
patriotas
eeuu
ice
inmigración
alístate
#2
salteado3
*
Gente con poca cualificación que no encuentra un trabajo decente y que piensa que si está deteniendo a otros a ellos no les va a pasar nada.
El próximo leopardo comecaras.
6
K
94
#7
Robus
#2
Es peor: gente incapaz que ve la oportunidad de ejercer la fuerza y la dominación contra personas indefensas.
El típico vigilante de parcking con gorrita que se cree que es un general pero con poder real y efectivo para joderle la vida a unas pobres desgraciados.
0
K
12
#1
Seat127
Las Fuerzas Armadas de Trump, camino de la guerra civil de cabeza y sin frenos
2
K
31
#4
frankiegth
*
#0
. Canibalismo social. Cuando acaben con los inmigrantes, empeorando incluso la situación que pretenden solucionar, irán a por los que midan menos de un metro setenta, o iran a por los "compatriotas" que se niegen a coger trabajos duros de sol a sol, nada reconocidos, y mal pagados. Creo que no se dan cuenta de que se están metiendo en una espiral de la que puede que les cueste horrores salir.
0
K
14
#6
txepel
Far Cry 5 era un documental.
0
K
10
#3
Escafurciao
Si, de poli bueno todos quieren currar, pero de jornalero cansado y sudoroso ninguno.
0
K
7
#5
NO86
#3
Estos lo que quieren es trabajar de poli malo. Les pica el codo y quieren hacer ejercicio con la porra y la pistola.
0
K
7
7
7
comentarios)
