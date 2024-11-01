edición general
Más de 150.000 ‘estadounidenses patriotas’ solicitan empleo en el ICE para apoyar la ofensiva migratoria de Trump

“Los estadounidenses están respondiendo al llamado de su país para servir y ayudar a expulsar a asesinos, pedófilos, violadores, terroristas y miembros de pandillas de nuestro territorio”.

salteado3 #2 salteado3 *
Gente con poca cualificación que no encuentra un trabajo decente y que piensa que si está deteniendo a otros a ellos no les va a pasar nada.

El próximo leopardo comecaras.
Robus #7 Robus
#2 Es peor: gente incapaz que ve la oportunidad de ejercer la fuerza y la dominación contra personas indefensas.

El típico vigilante de parcking con gorrita que se cree que es un general pero con poder real y efectivo para joderle la vida a unas pobres desgraciados.
#1 Seat127
Las Fuerzas Armadas de Trump, camino de la guerra civil de cabeza y sin frenos o_o
frankiegth #4 frankiegth *
#0. Canibalismo social. Cuando acaben con los inmigrantes, empeorando incluso la situación que pretenden solucionar, irán a por los que midan menos de un metro setenta, o iran a por los "compatriotas" que se niegen a coger trabajos duros de sol a sol, nada reconocidos, y mal pagados. Creo que no se dan cuenta de que se están metiendo en una espiral de la que puede que les cueste horrores salir.
#6 txepel
Far Cry 5 era un documental.
Escafurciao #3 Escafurciao
Si, de poli bueno todos quieren currar, pero de jornalero cansado y sudoroso ninguno.
#5 NO86
#3 Estos lo que quieren es trabajar de poli malo. Les pica el codo y quieren hacer ejercicio con la porra y la pistola.
