Más de 130 pisos turísticos con orden de cierre siguen anunciados en internet en Valencia

Compromís comparece en un bloque de 7 apartamentos ilegales y revela que al menos un 16% de las 828 viviendas que Catalá da por clausuradas continúan ofertándose a través de Booking o Airbnb

Para sorpresa de nadie...
pues nada, una multa a booking y airbnb o bloqueo en españa hasta que quiten los anuncios.
