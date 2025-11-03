·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9281
clics
Muestra lo que ha cambiado en esta céntrica plaza de Madrid tras estar de obras: el resultado es demoledor
4734
clics
Andrea Levy pierde las formas en un debate con Pablo Fernández: “¡Puto machista!”
6298
clics
‘¿Soy nieto de ese monstruo?’: Así se enteró un terapeuta de parejas de Málaga que el criminal nazi Heinrich Himmler es su abuelo
4572
clics
Las lamas del ágora de Valencia: una chatarra de 13 millones de Calatrava bloqueando una parcela de 400
5406
clics
Artículo de ABC difunde bulo sobre la aprobación del sufragio femenino en 1931
más votadas
426
Desaparecida la fiscal militar israelí que filtró la violación de un preso palestino
361
El boicot a Israel en la comida: los productos y empresas alimentarias en el punto de mira
277
Decenas de personas se congregan a las puertas del Palau de la Generalitat al grito de "Mazón a prisión"
286
“Me han robado una teta, y yo le voté”: el testimonio de una afectada por la crisis de los cribados de Moreno Bonilla
203
El Corte Inglés despide a una trabajadora con 30 años de antigüedad por apropiarse de un tester de perfume Chanel: es improcedente y cobrará 73.181,22 euros de indemnización
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
12
clics
Más de 11 millones y casi mil facturas en los cajones del Ayuntamiento de Cartagena
El Consistorio pagó a principios de 2025 casi el mismo número de facturas en el periodo legal establecido como fuera de él, unas 850 en cada caso
|
etiquetas
:
11 millones
,
mil facturas
,
ayuntamiento
,
cartagena
5
1
0
K
71
actualidad
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
71
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente