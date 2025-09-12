edición general
20 meneos
21 clics
Más de 100 mujeres surcoreanas demandan al ejército de EE.UU. por prostitución forzosa

Más de 100 mujeres surcoreanas demandan al ejército de EE.UU. por prostitución forzosa

Un grupo de 117 mujeres de Corea del Sur ha presentado una demanda judicial inédita contra el ejército estadounidense, acusando a las fuerzas de Estados Unidos de obligarlas a prostituirse durante décadas para soldados desplegados en el país, en un contexto de bases militares que ocupan el país desde la Guerra de Corea. La demanda reclama 10 millones de wones (unos 7.200 dólares) en compensación por víctima y una disculpa oficial, responsabilizando de manera conjunta al gobierno surcoreano y al ejército estadounidense.

| etiquetas: corea , prostitución , violación , usa
16 4 1 K 159 actualidad
1 comentarios
16 4 1 K 159 actualidad
pepel #1 pepel
#0 dupe:
0 K 20

menéame