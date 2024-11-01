edición general
Más de 100.000 personas recorren Berlín para pedir el fin del genocidio

La solidaridad con Gaza ha conseguido, por fin, llenar las calles de la capital alemana en una manifestación masiva del pasado sábado, la mayor que se recuerda por la causa palestina. Según los organizadores, fueron más de 100.000 personas, aunque la foto simbólica y esperada, la Avenida del 17 de junio llena de kufiyas y de banderas verdes, rojas y negras, no existió. Y no lo hizo por motivos que se pueden atribuir directamente a las autoridades berlinesas, que se encargaron de que la marcha, que venía de la plaza del ayuntamiento por toda la

Milmariposas #6 Milmariposas *
Aquí en Italia, hay una mega manifestación en Roma el próximo sábado día 4 contra el genocidio y en apoyo del pueblo palestino. Se esperan centenares de miles de personas. Más que nada para darle en todos los morros a la melones.

www.usb.it/leggi-notizia/4-ottobre-manifestazione-nazionale-rompere-og
anasmoon #9 anasmoon
#6 También la hay el mismo día en varias ciudades de España.
XtrMnIO #8 XtrMnIO *
Y mientras el Mierz, La Fruta, el Pechopalomo, Trumpi y la Úrsula diciendo que los israelies asesinen a más de 60000 inocentes no es para tanto...
Macadam #4 Macadam
Etarras nazis, sin duda
#5 Pitchford *
Esperemos que una gran mayoría de alemanes se espabilen ya y no sigan hipnotizados hasta el final como con Hitler..
Cehona #1 Cehona
Políticos en otra esfera real distinta del pueblo.
javibaz #3 javibaz
Estás navidades vi a unos palestinos manifestándose en Hamburgo, me uni a ellos y la policía me echó de allí excusándose que a los palestinos no les podían prohibir el manifestarse, pero al resto de gente si. Alemania, quien te ha visto y quien te ve.
Spirito #2 Spirito
Se van a cargar a disgustos a Ayuso y Abascal. :popcorn:
#7 DonaldBlake
¡Eso sí que es una manifestación!
charles_ton #10 charles_ton
y la policía alemana sigue dando palizas a manifestantes sin contemplación ninguna.
