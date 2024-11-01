edición general
Más de 1.200 especies no nativas están establecidas en la Península Ibérica

En España, la mayor concentración de primeros registros de especies no nativas se encuentra en áreas costeras y urbanas, especialmente en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Esta distribución, fundamentalmente cerca de capitales y grandes ciudades, refleja su estrecha relación con la actividad humana, en particular con el uso ornamental en jardines urbanos o la intensa dinámica de transporte de los puertos marítimos. Muchas de estas especies se consideran invasoras, las cuales representan una de las mayores amenazas para la biodiver

| etiquetas: especies , no nativas , península ibérica , amenazas , biodiversidad
#1 DatosOMientes
Empezando por los Borbones.
