edición general
8 meneos
7 clics
Más de 1.100 menores andaluces reciben atención psicológica por violencia vicaria y machista

Más de 1.100 menores andaluces reciben atención psicológica por violencia vicaria y machista

En el primer semestre de 2025, la Junta de Andalucía ha prestado apoyo psicológico a 1.117 menores víctimas de violencia vicaria y de violencia de género a través de los programas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). De ellos, más de la mitad (55%) han acudido por primera vez a este servicio gratuito, dirigido tanto a hijos e hijas de mujeres maltratadas como a chicas de entre 14 y 17 años que sufren violencia en sus primeras relaciones.

| etiquetas: violencia de género , menores , andalucía
6 2 0 K 83 actualidad
4 comentarios
6 2 0 K 83 actualidad
bronco1890 #4 bronco1890
Hay que agradecer a nuestros políticos de los dos extremos haber conseguido polarizar también a la sociedad en un tema tan doloroso, sin duda las víctimas de cualquier tipo de violencia se lo agradecerán.
Pueden sentirse orgullosos.
0 K 13
OdaAl #1 OdaAl
La otra violencia no existe...
5 K 11
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
Si no se dice, o no existe o se oculta. Si se dice, se pone un foco excesivo o no se hace suficiente. Los prejuicios siempre ganan este juego amañado.
0 K 10
#3 carlosjpc *
ganas de vomitar aumentando. Ya se vio clarito con el caso de la cerda de la Juana y sus acolitos. El niño el primer día ya no quiere volver a España, pero la violencia vicaria materna (mayoría) no existe y no se puede usar en procesos judiciales. SOLO QUEDA VOX.
1 K 5

menéame