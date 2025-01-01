Más de 1.100 menores andaluces reciben atención psicológica por violencia vicaria y machista

En el primer semestre de 2025, la Junta de Andalucía ha prestado apoyo psicológico a 1.117 menores víctimas de violencia vicaria y de violencia de género a través de los programas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). De ellos, más de la mitad (55%) han acudido por primera vez a este servicio gratuito, dirigido tanto a hijos e hijas de mujeres maltratadas como a chicas de entre 14 y 17 años que sufren violencia en sus primeras relaciones.