Mary Ponte, exembajadora de Venezuela ante la Unión Europea: "Delcy ha traicionado a Maduro"

Mary Ponte, exembajadora de Venezuela en Bélgica y ante la Unión Europea durante la presidencia encargada de Juan Guaidó...

YSiguesLeyendo
... actualmente es delegada de Presidencia para la Hispanidad y Libertad de la Generalitat Valenciana Sí, es lo que parece, el PP se está inventando cargos a dedo en las administraciones donde gobierna para colocar a la oposición venezolana golpista de Guaidó y cía... ya sabéis por qué está que trina con Trump y su decisión de no apoyar a la oposición "democrática" venezolana, no? pues eso... qué asco dan! seguro que si le preguntas que opina de las víctimas de la DANA en Valencia es capaz de decir que ellas se lo han buscado, etc... no tienen vergüenza!
rogerius
#1 La derechuza venezolana, deseosa de crear división y provocar una guerra civil. Lo que haga falta para pillar cacho. ¿A quién me recuerdan? Ah, sí, a la derechuza española.
manbobi
"Durante la presidencia encargada de Juan Guaidó" xD
CharlesBrowson
naturaleza chavista, asi que cuidado con los que van por aqui con el chandal del lidl
Xoche
Tiene toda la pinta. Por mucho ataque preventivo a instalaciones miitares y de energía unos cuantos militares en barrios de Caracas con mainpads y los helicópteros con los deltasloquesea serían historia. Y si no que se lo digan a las tripulaciones rusas de helicópteros sobrevolando territorio ucaraniano y estamos hablando de helicópteros artillados y no estos de usa que solo eran de transporte de tropas
nadapasista
#3 Unos negros en chanclas bajaron 2 black hawk en Somalia y estos han entrado hasta con chinook volando a 30 metros de altura dicen. Ains!!
Nasser
El problema es que estás mierdas tiene gran difusión, así se va preparando el voto del tonto.
El_dinero_no_es_de_nadie
Ya empiezan a volar los piolets
pip
Nadie lo había sospechado ¿eh? Sorpresón, sorpresón.
tul
#6 ya te han colado otra mentiraca? parece que te gustan
Xoche
#6 Por lo menos en Las Gaunas xD
Connect
Tic, tac, tic, tac..... Trump le puso una diana en la cabeza a la vicepresidente. Su nuevo cargo es un caramelo envenenado.
pozz
Pues al final va a ser Delcy la que ha cobrado los 50 millones :troll:
Islamotransfeministe
Que llevaban las maletas que le diste a abalos? Dinero saqueado de los venezolanos? Cocaina? Que?
