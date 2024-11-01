·
9424
clics
El vídeo de Ayuso embarrancando al hablar de Venezuela y Trump con Susanna Griso: "Tiene menos luces que un barco pirata"
7676
clics
Desmintiendo el bulo del reparto de comida con IA que engañó a Reddit y a Meneame
3875
clics
Los jueces se han vuelto locos: Trabajo en un despacho familiar y dictan sentencias con IA en <24h con leyes y precedentes del Supremo INVENTADOS
5965
clics
BBC prohíbe a sus periodistas usar el término "secuestrado" para describir la captura de Maduro
3464
clics
Si eres de derechas y te gusta Trump
más votadas
771
Juez en caso de corrupción de Netanyahu muere 'después de que un vehículo se saliera de la carretera y se estrellara contra su motocicleta'
433
Pedro Sánchez pide elecciones en Venezuela y tacha de ilegítima la maniobra militar de los EEUU en Venezuela
474
Feijóo recrimina que Sánchez no acudiera al desfile de la Pascua Militar... por estar en una cumbre internacional: "La derecha más provinciana de Europa"
424
Matt Gaetz, ex candidato de Trump a fiscal general, mantuvo relaciones sexuales con una menor mientras era miembro del Congreso (Eng)
440
El Instituto Nobel explica a María Corina Machado que no se puede transferir el premio tras decir que quiere "compartirlo" con Trump
7
meneos
33
clics
Mary Ponte, exembajadora de Venezuela ante la Unión Europea: "Delcy ha traicionado a Maduro"
Mary Ponte, exembajadora de Venezuela en Bélgica y ante la Unión Europea durante la presidencia encargada de
Juan Guaidó
...
|
etiquetas
:
pp
,
valencia
,
venezuela
6
1
2
K
54
actualidad
14 comentarios
Comentarios destacados:
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
*
... actualmente es
delegada de Presidencia para la Hispanidad y Libertad de la Generalitat Valenciana
Sí, es lo que parece, el PP se está inventando cargos a dedo en las administraciones donde gobierna para colocar a la oposición venezolana golpista de Guaidó y cía... ya sabéis por qué está que trina con Trump y su decisión de no apoyar a la oposición "democrática" venezolana, no? pues eso... qué asco dan! seguro que si le preguntas que opina de las víctimas de la DANA en Valencia es capaz de decir que ellas se lo han buscado, etc... no tienen vergüenza!
8
K
102
#8
rogerius
*
#1
La derechuza venezolana, deseosa de crear división y provocar una guerra civil. Lo que haga falta para pillar cacho. ¿A quién me recuerdan? Ah, sí, a la derechuza española.
3
K
43
#5
manbobi
"Durante la presidencia encargada de Juan Guaidó"
2
K
27
#7
CharlesBrowson
naturaleza chavista, asi que cuidado con los que van por aqui con el chandal del lidl
1
K
21
#3
Xoche
*
Tiene toda la pinta. Por mucho ataque preventivo a instalaciones miitares y de energía unos cuantos militares en barrios de Caracas con mainpads y los helicópteros con los deltasloquesea serían historia. Y si no que se lo digan a las tripulaciones rusas de helicópteros sobrevolando territorio ucaraniano y estamos hablando de helicópteros artillados y no estos de usa que solo eran de transporte de tropas
1
K
20
#9
nadapasista
#3
Unos negros en chanclas bajaron 2 black hawk en Somalia y estos han entrado hasta con chinook volando a 30 metros de altura dicen. Ains!!
1
K
20
#13
Nasser
El problema es que estás mierdas tiene gran difusión, así se va preparando el voto del tonto.
1
K
14
#14
El_dinero_no_es_de_nadie
Ya empiezan a volar los piolets
0
K
14
#6
pip
Nadie lo había sospechado ¿eh? Sorpresón, sorpresón.
0
K
12
#10
tul
#6
ya te han colado otra mentiraca? parece que te gustan
1
K
20
#12
Xoche
#6
Por lo menos en Las Gaunas
0
K
6
#2
Connect
Tic, tac, tic, tac..... Trump le puso una diana en la cabeza a la vicepresidente. Su nuevo cargo es un caramelo envenenado.
0
K
11
#4
pozz
Pues al final va a ser Delcy la que ha cobrado los 50 millones
0
K
8
#11
Islamotransfeministe
Que llevaban las maletas que le diste a abalos? Dinero saqueado de los venezolanos? Cocaina? Que?
0
K
6
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
