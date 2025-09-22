edición general
El martirio de Charlie Kirk y el nuevo estilo apocalíptico en Estados Unidos

Desde el brutal asesinato del activista trumpista Charlie Kirk, los Estados Unidos de Donald Trump están cambiando vertiginosamente. Según Pasquale Annicchino, para comprender el alcance de esta transformación, hay que fijarse en los efectos de la tecnología digital sobre la religión cristiana —se está imponiendo una nueva mentalidad apocalíptica—.

XtrMnIO #3 XtrMnIO
El nazismo también creó sus mártires.

Están siguiendo todos los pasos...

Cuándo quemarán en Capitolio?
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Esto solo está subiendo los grados. Lo gracioso va a venir en las elecciones, sobretodo si no son favorables a Trump.
#2 Dav3n
Hombre, cuando tienes a unos radicales al mando de todo dando rienda suelta a otros genocidas y amenazando a discreción a todo el planeta... Quizás en este caso esté justificado ser un pelín apocalíptico.

Por desgracia me temo que además será un pacocalipsis en toda regla xD
Arzak_ #4 Arzak_
La misión la ejecutó un viajero del tiempo que nos ha salvado :tinfoil:
