Martínez-Bascuñan: "La privatización es abandono institucional disfrazado de libertad"  

Máriam Martínez-Bascuñán critica la privatización de la contratación de los bomberos en Castilla y León, en el contexto de la ola de incendios que castiga el noroeste del país, y tras conocerse que la Junta ha anunciado una oferta de empleo en Infojobs para contratar bomberos sin experiencia.
Se morían de hambre todas las garrapatas que no saben hacer la "o" con un canuto, con sus currículums falsos. Muy "liberales" pero mamando toda la vida de la teta. Aunque sea de Community Manager de un puto perro.
Eso si, FCSE y Hacienda ni se plantean privatizarlas. El palo (al que tiene con qué pagar) y recaudar funcionan de puta madre.
Bomberos sin experiencia igualmente no significa bomberos sin formación obligatoria (aunque sea una porquería para justificar la burocracia)