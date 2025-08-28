edición general
14 meneos
13 clics
Martínez-Bascuñan: "La privatización es abandono institucional disfrazado de libertad"

Martínez-Bascuñan: "La privatización es abandono institucional disfrazado de libertad"  

Máriam Martínez-Bascuñán critica la privatización de la contratación de los bomberos en Castilla y León, en el contexto de la ola de incendios que castiga el noroeste del país, y tras conocerse que la Junta ha anunciado una oferta de empleo en Infojobs para contratar bomberos sin experiencia.

| etiquetas: bascuñan , cadena , ser , privatización , abandono
12 2 0 K 129 actualidad
5 comentarios
12 2 0 K 129 actualidad
#3 tierramar
La corrupción necesita de la privatización. Dicho de otra manera: los partidos corruptos privatizan todo lo que pueden, para cobrar el pizzo.
1 K 21
#4 Emotivo
La privatización son pelotazos disfrazados de legales
1 K 15
Kantinero #5 Kantinero *
Ya, pero quienes privatizan viven de salarios públicos, bueno en muchos casos tienen salarios privados también, que curiosamente suelen tener mucha relación con lo privatizado
0 K 12
Aguarrás #1 Aguarrás *
La "gestión" del cortijo tendríamos que privatizar, por joder. :troll:
Se morían de hambre todas las garrapatas que no saben hacer la "o" con un canuto, con sus currículums falsos. Muy "liberales" pero mamando toda la vida de la teta. Aunque sea de Community Manager de un puto perro.
Eso si, FCSE y Hacienda ni se plantean privatizarlas. El palo (al que tiene con qué pagar) y recaudar funcionan de puta madre. ¬¬
0 K 11
thoro #2 thoro
¿Entonces la quiebra de RTVE que es?

Bomberos sin experiencia igualmente no significa bomberos sin formación obligatoria (aunque sea una porquería para justificar la burocracia)
0 K 9

menéame